Ticket sanitari, a Piacenza buco da 5,2 milioni di euro

L'Ausl di Piacenza al 31 dicembre 2023 ha recuperato quasi 1,2 milioni di euro

Simona Segalini
Simona Segalini
August 20, 2025|3 ore fa
L'ospedale di Piacenza- © Libertà
L'ospedale di Piacenza- © Libertà
1 MIN DI LETTURA
Sfiora i 5,2 milioni di euro il buco dei ticket non pagati all’Ausl di Piacenza dal 2018 al 31 dicembre scorso come contributo alle spese sanitarie o per visite mediche non disdette per tempo. All’importo vanno sottratti quasi 1,2 milioni che equivalgono all’ammontare delle quote recuperate al 31 dicembre 2023 - brava l’Ausl piacentina che ha fatto meglio di altre aziende - ma anche così - 4 milioni circa di euro - restano una cifra capace di destare impressione, pur non essendo ancora aggiornata coi dati dei recuperi 2024.
Nei giorni scorsi la Regione aveva annunciato l'avvio di una robusta campagna di sensibilizzazione per riportare a casa  una cifra che, secondo il consigliere di Forza Italia Pietro Vignali, toccherebbe i 30 milioni in tutta la regione.
