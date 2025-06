Tira un sasso in acqua per gioco, trova un reperto di 10mila anni

Nicolò Naturani compirà 7 anni ad agosto. Lo scorso Primo maggio mentre pedalava con papà Andrea ha trovato un oggetto più unico che raro: molto probabilmente un peso da telaio risalente al paleolitico, ossia 10mila anni fa. Un pomeriggio come un altro, per il giovane ciclista della formazione targata Maserati Cadeo Carpaneto che a settembre inizierà la seconda elementare, si è trasformato in un’avventura sulle orme di Indiana Jones. Ma andiamo con ordine. Andrea Naturani è un appassionato di archeologia, ha una biblioteca privata con oltre 5mila volumi dedicati alla materia. Un interesse che coltiva fin da bambino: «Avrò avuto circa dieci anni quando, durante un cantiere in via Leopardi dove abitavano i miei nonni, i lavori si interruppero per dei ritrovamenti. Al tempo c’erano regole meno stringenti e anche a me venne data in mano una cazzuola. Sono stato ore lì a scavare». E l’occhio attento di papà Andrea pare sia stato trasferito al piccolo Nicolò. Non sveleremo, per cautela, il luogo in cui è stato individuato il pezzo. Resteremo generici, come ci ha suggerito Naturani.

Il sasso con il foro

Pesi in terracotta dalla terramare di Rovere di Caorso