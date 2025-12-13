Tornielli: «È tempo di odio, solo i giovani ci salveranno»

Sono i giovani la speranza di un futuro migliore. Ne è convinto Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione del Vaticano, che ne ha visti tanti al Giubileo di Roma. Il giornalista è stato ospite alla serata organizzata al Corpus Domini sul tema “Il Giubileo non è finito”, insieme al vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano Cevolotto. Serata aperta dal coro delle parrocchie di San Savino, Sant’Anna e San Paolo diretto da Cristina Fumi, in seguito hanno portato la loro testimonianza anche alcuni piacentini che hanno preso parte a Roma agli appuntamenti dell’Anno Santo: Matteo Debè ed Elena Orsi, reduci dal Giubileo dei giovani ad agosto, Marisa Prata e Roberta Preziosi che hanno partecipato al pellegrinaggio diocesano dei primi di ottobre.

«Il Giubileo è stato speciale per noi – ha detto Tornielli – perché ci ha lasciato un Papa e poi ne è arrivato un altro, per tutta la Chiesa e soprattutto per noi dipendenti del Vaticano è stato un periodo di grandissimo lavoro, ma lo abbiamo vissuto in maniera particolare perché proprio davanti al palazzo di noi giornalisti partivano e si formavano i gruppi di pellegrini. In qualche modo siamo dunque stati accompagnati dalla preghiera delle persone, veramente tantissime, che ci dimostrano come sia stato un grande momento di popolo e di fede».