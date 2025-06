Tra cura e consapevolezza, allo “Specchio” la lezione di Giorgio Macellari

Nella penultima puntata stagionale de “Lo Specchio di Piacenza”, il talk televisivo ideato e condotto da Nicoletta Bracchi su Telelibertà, si è aperto un momento di intensa riflessione sui grandi temi della cura, della medicina, dell’etica e del pensiero filosofico. Protagonista della serata, un ospite d’eccezione: il professor Giorgio Macellari. Senologo di riferimento, scrittore appassionato e intellettuale raffinato, Macellari è una voce autorevole nel panorama medico e culturale non solo piacentino. Con equilibrio e profondità, ha condotto il pubblico in un viaggio attraverso esperienze personali, ricordi, domande esistenziali e riflessioni civili, restituendo l'immagine di una medicina che va oltre la tecnica, e si fa incontro umano tra scienza e coscienza, tra competenza e compassione. Il dialogo si è mosso tra immagini, fotografie e ricordi personali, lasciando emergere non solo il professionista, ma anche l'uomo, il marito, il padre e l'intellettuale.

«Scrivo per capire cosa penso io per primo - ha detto - la scrittura non è solo un mezzo di comunicazione ma uno strumento di conoscenza e introspezione». Nel corso della sua carriera, Giorgio Macellari ha curato migliaia di donne. L’esperienza in senologia lo ha arricchito da un punto di vista professionale, ma soprattutto umano. «Ho imparato tanto dalle donne, dalla loro forza nella sofferenza, dalla capacità di esprimere fragilità senza vergogna. Quando una donna affronta una diagnosi di cancro, si trova in un momento di estrema vulnerabilità. In quel contesto, la capacità del medico di contenere, comprendere e accompagnare può fare la differenza. La sofferenza non si cancella, ma si può condividere e superare». Una delle testimonianze più toccanti è quella legata alla malattia della moglie: una diagnosi di cancro al seno che lo ha posto di fronte a una scelta difficile. «Decisi di operarla io stesso, assumendomi la responsabilità del suo destino. Mia moglie mi ha insegnato a vivere, con il suo sorriso e i suoi occhi porta il sole in casa, ogni giorno comincia bene grazie a lei. Mio figlio? E' come avrei voluto essere e non sarò mai. Ha una determinazione e una limpidezza che mi commuovono. Per come è, per come fa le cose». Focus sul tema dell'etica, cuore pulsante anche del suo ventiseiesimo libro, "Etica per il medico giusto", i cui diritti d'autore sono stati devoluti all'Istituto Mario Negri, come tutti i suoi libri. Un testo che affronta questioni delicate e attuali come il consenso informato, il testamento biologico, il diritto all'autodeterminazione, e che si interroga sul significato profondo del prendersi cura. «Il medico non può essere solo un tecnico, deve saper ispirare fiducia, saper ascoltare, entrare in empatia con il vissuto del paziente, che porta con sé desideri, paure, progetti». Macellari ha anche espresso alcune considerazioni sul ruolo della prevenzione e sull'importanza di uno stile di vita sano. «Oggi siamo in grado di fare diagnosi e cure straordinarie, ma trascuriamo ancora troppo la prevenzione. Basterebbe poco, in termini di stili di vita, per ridurre drasticamente l'incidenza di molte malattie oncologiche. La prevenzione costa, ma la malattia costa molto di più». Forte il legame con l'associazione Armonia, da sempre in prima linea nella sensibilizzazione sul tumore al seno. Macellari ha ricordato con commozione la partecipazione alla mezza maratona di Piacenza accanto a tante donne operate, che gli hanno trasmesso forza e determinazione. «Le donne hanno una struttura bio-psichica più forte di quella maschile. Sanno esporsi, raccontare la malattia, affrontarla senza paura». L'intervista si è conclusa con una riflessione filosofica, che racchiude il senso dell'intero percorso umano e professionale di Macellari: «La vita è un dono immenso, il cui costo è la morte. Va vissuta con intelligenza, facendo il bene per sé e per gli altri. Coltivate il dubbio, un buon esercizio mattutino è smontare la convinzione della sera prima».

Scienza e umanità, il doppio volto della medicina