Tra guerre e pace, partito il ciclo di incontri promosso dall'Isrec

E quando finisce la guerra? Quante generazioni lo hanno chiesto mentre i soldati combattevano sull’Isonzo o cercavano di tornare dalla Russia o mentre il mondo sembrava spezzato in due da una guerra fredda. E quanti ancora lo chiedono guardando le immagini dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Nasce con l’obiettivo di parlare storia, ma anche di guardare alla contemporaneità il decimo convegno sulla storia e il suo insegnamento nell’era digitale organizzato dall’Isrec-Istituto di storia contemporanea di Piacenza: “E quando finisce la guerra?” è il titolo della tre giorni - partita all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano dove si terrà anche il 7 e l’8 novembre - che vede intervenire 24 storici.

“Volevamo affrontare un tema che è caro a tutti: quando si può arrivare alla pace - spiega la direttrice dell’Isrec Piacenza Carla Antonini che è anche la direttrice scientifica del convegno insieme agli storici Marcello Flores e Michela Ponzani - lo abbiamo fatto in modo serio, con grandi esperti e nel contempo abbiamo cercato di affiancare questo movimento giovanile diffuso soprattutto in Italia per la pace e la non-violenza con una riflessione sul pacifismo giuridico”.