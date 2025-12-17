Tra tombola e l'arrivo di Santa Lucia grande gioia per tutti a Gropparello

Una bellissima giornata di sole ha illuminato l'evento natalizio che ha riempito di famiglie il cuore di Gropparello. Più di trenta tra mercatini, banchi di artigianato e stand di associazioni di volontariato hanno attirato centinaia di persone provenienti da tutta la provincia in piazza Roma, dove - nella mattinata di domenica - è andata in scena la quarta edizione della maxi tombola organizzata da Promis Gruparel. Un'iniziativa capace di coinvolgere svariate attività commerciali del territorio (e non solo) che ogni anno offrono doni, cesti regalo e prodotti che rendono speciale l'estrazione di ogni numero. Oltre mille le cartelle vendute e più di 30 i premi in palio, tra cui un buono viaggio dal valore di 500 euro.

Tra la tombola e le attrazioni del pomeriggio, gli anolini di passeggio preparati da Impasto così, la pasta ripiena e la polenta di Raviolo al quadrato, le caldarroste della Nuova Pro loco Gusano, i panini con la salamella della Pro loco giovani Gropparello e le preparazioni fumanti di Bar Italia e Bar Nazionale. L'arrivo di Santa Lucia con l'asinello carico di caramelle e dolci per tutti i piccoli presenti ha rappresentato la ciliegina sulla torta di un evento apprezzato e applaudito dall'intera comunità. Durante la giornata è stato consegnato anche l'assegno dal valore di 2.100 euro a Erika Caffi, presidente di Armonia Onlus da parte dei rappresentanti delle associazioni che hanno realizzato l'ultima edizione della Camminata in Rosa in ricordo di Ilaria Zanetti.

A impreziosire i mercatini di Natale della Val Vezzeno e i laboratori per bambini organizzati dalle Pink Mums e i giochi di legno del Mondo di Fantasia. «Siamo orgogliosi di aver creato un evento capace di coinvolgere diverse associazioni oltre a persone di ogni età che hanno deciso di passare una bella domenica invernale nel nostro paese - commenta il presidente di Promis Gruparel Marco Maggi -. Gropparello sa essere attraente anche di inverno e lo abbiamo dimostrato insieme».