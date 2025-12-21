«Tra uomo e lupo equilibrio da tutelare o ci rimettiamo tutti»
La Regione chiede più coinvolgimento nel declassamento. «Nel piacentino, intanto, presenza tra le più alte in Italia»
Elisa Malacalza
|46 minuti fa
lupo niviano malacalza
Intervista all'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, sul tema dei lupi.
E la raccolta firme si allarga ora è attiva in dieci comuni per richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti sulla gestione della presenza del lupo nei territori montani dell’Appennino emiliano.