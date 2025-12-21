Liberta - Site logo
«Tra uomo e lupo equilibrio da tutelare o ci rimettiamo tutti»

La Regione chiede più coinvolgimento nel declassamento. «Nel piacentino, intanto, presenza tra le più alte in Italia»

Elisa Malacalza
Elisa Malacalza
|46 minuti fa
lupo niviano malacalza
lupo niviano malacalza
1 MIN DI LETTURA
Intervista all'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, sul tema dei lupi.
E la raccolta firme si allarga ora è attiva in dieci comuni per richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti sulla gestione della presenza del lupo nei territori montani dell’Appennino emiliano.
Leggi tutto
L'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi
L'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi

