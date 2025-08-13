Traffico in aumento per Ferragosto: «Attenzione sulla Statale 45»

ponte di Ferragosto. Sulla rete Anas si stimano oltre 12 milioni di spostamenti: molti vacanzieri lasciano le città per raggiungere mete turistiche, mentre da sabato 16 iniziano i primi rientri. Viabilità Italia prevede bollino rosso da giovedì 14 a venerdì 15 agosto, con traffico intenso verso il mare al Sud e la montagna al Nord. Domenica 17 altro picco di traffico, questa volta in direzione dei grandi centri urbani. È iniziato il quarto fine settimana di esodo estivo, segnato dalle partenze per ilsi stimano: molti vacanzieri lasciano le città per raggiungere mete turistiche, mentre da sabato 16 iniziano i primi rientri. Viabilità Italia prevededa giovedì 14 a venerdì 15 agosto, con traffico intenso verso il mare al Sud e la montagna al Nord. Domenica 17 altro picco di traffico, questa volta in direzione dei grandi centri urbani.

Per garantire la sicurezza, Anas ha ridotto l’83% dei cantieri attivi e mobilitato circa 2.500 operatori in tutta Italia. Tra le arterie più battute anche la Statale 45 della Val Trebbia, che attraversa zone ad alta vocazione turistica tra Emilia e Liguria, e che nei prossimi giorni potrebbe registrare un traffico sostenuto, anche per spostamenti locali.

L’Ad di Anas, Claudio Andrea Gemme, rinnova l’appello alla prudenza: «Niente cellulare alla guida. L’euforia delle vacanze non deve tradursi in comportamenti pericolosi: rispettiamo i limiti di velocità e guidiamo con attenzione». Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore venerdì, 15 agosto, dalle 7 alle 22, sabato 16 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 17 agosto dalle 7 alle 22.