Tragedia della Pertite, la commemorazione

Nel 85esimo anniversario dell’esplosione che l’8 agosto 1940 devastò la fabbrica di caricamento proiettili di via Emilia Pavese, causando 47 morti e il ferimento di centinaia di persone, si è svolta questa mattina la cerimonia di commemorazione della tragedia della Pertite. La sicurezza sul lavoro è stata il tema del discorso della sindaca, Katia Tarasconi, che ne ha sottolineato l'importanza e l'attualità. Ecco il discorso completo.

Anno dopo anno, onorare la memoria delle donne e degli uomini che persero la vita nello stabilimento della Pertite l'8 agosto del 1940 significa, per la nostra comunità, tributare il proprio omaggio alle vittime del lavoro e alle vittime civili di guerra. Quelle che ci hanno insegnato a chiamare, con malcelati eufemismi, "morti bianche" quando avvengono tra cantieri e catene di montaggio, "danni collaterali" nello scenario di un conflitto: ma davvero crediamo che una sfumatura del linguaggio attenui il dolore, cancelli l'indignazione o possa ammantare di candore la coscienza di un Paese civile e consapevole?

La nostra storia ci pone questo interrogativo da 85 anni, da quando due esplosioni ravvicinate colpirono al cuore una fabbrica in cui 1500 addetti si guadagnavano con onestà il salario caricando proiettili, maneggiando polvere da sparo e materiale altamente instabile, pericoloso: 47 persone rimasero uccise nello scoppio, i feriti furono 700. Una tragedia su cui, nel connivente silenzio del regime, non fu mai fatta pienamente luce, sospesa tra l'ombra dell'attentato a un'industria bellica fiorente mentre l'Italia entrava in guerra e la fatalità - che non è mai tale sino in fondo, ma evoca sempre responsabilità e omissioni - di un drammatico incidente. Già 12 anni prima, nel settembre 1928, un altro boato nel ventre della Pertite aveva inghiottito 13 vite e causato il ferimento di tre persone.

Un evento destinato purtroppo a ripetersi in proporzioni ancor più devastanti, di cui quotidianamente possiamo ritrovare l'eco nella normalità inaccettabile delle cronache: il ribaltamento di un cestello a 20 metri d'altezza senza casco né imbragature di supporto, il crollo di una gru per l'utilizzo di un braccio meccanico inadeguato, le esalazioni letali di una fossa biologica pulita senza indossare alcuna protezione, come è successo solo pochi giorni fa a due giovani operai egiziani in una villa veneta. Oggi come a Marcinelle, in quell'8 agosto del 1956 che è assurto a simbolo del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo, in memoria dei 136 connazionali tra i 262 minatori che non sarebbero più riemersi dall'incendio divampato nel giacimento belga di carbone che rappresentava, per ciascuno di loro, la speranza di costruire un futuro per sé e per le proprie famiglie. Perché è questo, ciò che viene meno ogni volta.