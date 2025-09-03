Tragico incidente in autostrada, muore 21enne di Piacenza

Tragico incidente nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 43, tra i territori comunali di Senna e Somaglia.

In totale cinque le persone coinvolte. Purtroppo una di loro, la più giovane, non ce l'ha fatta. Si tratta di una ragazza di 21 anni di origine ecuadoregna e residente con la sua famiglia a Piacenza. Era in auto insieme al padre e un amico quando è avvenuto lo scontro fatale che ha interessato anche due camion. Il tratto di autostrada è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso.

Per la giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Feriti, ma non in pericolo di vita, gli altri coinvolti: due di loro sono stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso e versano in condizioni critiche.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente avvenuto tra Casalpusterlengo e Piacenza.