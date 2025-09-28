Travo, aiuola o palco spettacoli? «Diventerà un monumento»
Cristian Brusamonti
|40 minuti fa
L'aiuola di piazza Vittorio Veneto
«La nuova aiuola di piazza Vittorio Veneto? Sarà un monumento, un punto d’accesso al paese con diversi richiami simbolici al nostro territorio». Ecco cosa sorgerà nel 2026 nell’ex area verde, oggi triste riquadro inghiaiato, realizzata dopo la riqualificazione della piazzetta ma subito trascurata. Il progetto c’è, i soldi anche (20mila euro) ma l’idea resta al momento top secret.
A risollevare il caso in consiglio comunale è stato il consigliere di minoranza Pietro Tagliaferri, che lamenta una scarsa considerazione dell’amministrazione per le idee e le proposte che arrivano dal suo gruppo.