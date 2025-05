Tre giorni di musica e cibo, al Garilli arriva lo Spring Festival

Tre giorni di musica, intrattenimento e buon cibo sul prato dello stadio Garilli: è tutto pronto per lo Spring Festival, la prima manifestazione di questo tipo ospitata nell’impianto di via Gorra. Si parte domani, venerdì 16 maggio, con un programma ricco pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. L’ingresso sarà gratuito per l’intera durata dell’evento, fino a domenica 18.

Si comincia venerdì alle 18 con l’aperitivo firmato dal dj Maurizio Popi, seguito alle 21 dallo show “Voglio tornare negli anni ’90”, tra hit revival, effetti speciali, mascotte e gadget. Sabato 17 maggio, dalle 11, via alle attività: giochi per bambini, parete per arrampicata, mini campo da calcio e un torneo di calcetto a 10 squadre in collaborazione con Radio Goat. In serata, spazio a “Italianissima Dance Hits” con Radio Bruno e i grandi successi italiani remixati in chiave dance. Domenica 18 si chiude con le premiazioni del torneo (ore 11), un aperitivo musicale dalle 16.30 e il gran finale “Wad and Friends” dalle 20, tra ospiti e dj set.

Ricca anche l’offerta gastronomica, con 14 food truck: sushi, carne, ravioli, hamburger, paella, pizza, crescentine e piatti tipici piacentini.