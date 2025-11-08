Trevozzo, anche gli scolari alla Giornata dell’Unità Nazionale

A Trevozzo la Giornata dell’Unità Nazionale e della Forze Armate ha avuto come epicentro il monumento ai caduti dove gli alunni e alunne delle scuola primaria Pietro Buscarini si sono uniti agli amministratori, alle autorità militari e religiose, ai rappresentanti delle associazioni Le celebrazioni itineranti proseguiranno domenica 9 novembre alle 10 a Caminata. Alle 10.30 ci si sposta a Nibbiano mentre alle 11 a Pecorara si terrà la messa. Nel pomeriggio, alle 15,30 a Genepreto, verrà celebrata una messa.