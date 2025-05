Trevozzo: la stagione delle feste ha il profumo delle rose

A Trevozzo la primavera che cede il passo all’estate ormai alle porte profuma di rose. Il fiore, simbolo per eccellenza della delicatezza femminile, a cui i volontari della Pro loco dedicano la festa che questo fine settimana aprirà il lungo calendario di eventi estivi. Per il sodalizio capitanato da Luca Cassi, la quattro giorni di Festa delle rose che oggi prenderà il via ha una doppia valenza. Da un lato rappresenta infatti l’appuntamento apripista, con cui si dà ufficialmente il benvenuto all’estate, e quindi alla stagione delle feste. Dall’altro rappresenta anche un evento simbolo perché questa festa, tradizionalmente legata a Trevozzo, venne ripresa oltre un decennio fa, dopo anni di oblìo, Per la Pro loco significa inoltre l’inizio di un tour de force fatto di appuntamenti e iniziative a cui i volontari, reduci dai festeggiamenti organizzati in occasione del Calendimaggio, si sottopongono volentieri per animare e mantenere vive le tradizioni locali.

Si parte quindi venerdì 30 maggio con una serata dedicata ai giovani. Dalle 19.30 apriranno gli stand dove si potranno gustare (durante tutti e quattro i giorni) salumi dop, tagliata di manzo, spiedini, salamelle e la torta delle rose preparata da artigiani del dolce locali. A seguire si potrà assistere all’esibizione dei giovani della scuola di musica della Valtidone. La serata sarà infine animata dall’esibizione dal vivo dei Tinnitus con chiusura affidata a dj Polini e Lelluzzo.

Sabato 31 ancora stand aperti dalle 19.30 accompagnati dall’esibizione degli allievi della scuola di danza della Valtidone. Dalle 21.15 via alle musiche e alle danze con l’Orchestra Monti.

Domenica 1° giugno è il giorno della festa di paese. Ci saranno trattori d’epoca lungo le vie di Trevozzo, con anche bancarelle. Gli stand gastronomici saranno aperti fin dal mattino. Il taglio del nastro della Festa delle rose sarà alle 10.30. Gli stand saranno aperti sia a mezzogiorno che di nuovo la sera. Il pranzo sarà accompagnato, dalle 13.30, dalle fisarmoniche di Luca e Matteo Monti, mentre in serata si esibirà l’orchestra Giorgio Villani con omaggio floreale a tutte le donne. Ad ognuna verrà offerta, ovviamente, una rosa. Lunedì 2 giugno, festa della Repubblica, la sagra delle rose di Trevozzo chiude con stand gastronomici, dalle 19.30, e serata danzante con l’orchestra Paolo Bertoli.

Terminato l’impegno con la festa di questo fine settimana i volontari della Pro loco di Strà Trevozzo danno appuntamento a tutti i marciatori domenica 27 luglio, in occasione della 5 Camminata sulle colline dell’Alta Valtidone in ricordo di Roberta Magistrali con partenza dal santuario di Strà lungo percorsi di 4, 8 e 12 chilometri. Dall’1 al 3 agosto si ritorna invece a far festa, questa volta a Strà con la classica sagra di inizio agosto. Sabato 25 e domenica 26 ottobre ci si dà invece appuntamento a Trevozzo per la festa dedicata al prodotto principe della cucina piacentina: l’anolino a cui i volontari della Pro loco dedicano un appuntamento che chiude il calendario di appuntamenti 2025.