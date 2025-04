Trova busta con 350 euro e la consegna ai carabinieri

L’onestà esiste ancora. Forse è rara, ma c’è. Come a Rottofreno nei giorni scorsi. Una busta con centinaia di euro, senza documenti, è stata smarrita, ma chi l’ha trovata l’ha subito portata dai carabinieri di San Nicolò. E così la somma è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. Da noi interpellato, il comandante dei carabinieri Antonio Chiarelli racconta l’antefatto: «Una giovane si era presentata da noi con una busta contenente 350 euro e nessun elemento che potesse ricondurre al proprietario. Unica traccia, la scritta «fotografo». Ho chiamato il fotografo di San Nicolò, il quale, però, mi ha detto di non aver perso nulla. Chi ha trovato la busta, intanto, ha scritto un post sui social per segnalare il ritrovamento, invitando il proprietario a farsi avanti in caserma. Così è stato: si è presentata la proprietaria, che in effetti fa proprio la fotografa a Rottofreno».

Chiarelli conferma che sono molti più i casi di furti e smarrimenti senza recupero rispetto a quelli con lieto fine. «Ogni tanto però capita l’episodio di correttezza. L’anno scorso un anziano perse i soldi in un supermercato. Il direttore li portò da noi e riuscimmo a rintracciare il signore». In molti casi non viene sporta denuncia. Chiarelli invita a farlo, quanto meno a dare notizia alle forze dell’ordine. Approfitta poi dell’occasione per trovare un altro proprietario. «Ci hanno consegnato un mazzo di chiavi con un portachiavi a forma di piccola bara e la pubblicità di un’agenzia di onoranze funebri». Non dice quale, perché il nome stampato sull’oggetto dovrà essere comunicato da chi reclamerà le chiavi.