Trovati e recuperati gli escursionisti dispersi, stanno bene

Si tratta di un uomo di 68 anni e una donna di 56 anni entrambi residenti a Piacenza, che in compagnia di una cagnolino erano partiti nel primo pomeriggio dal Mulino Mazza con l'intenzione di arrivare al Castello di Erbia, nel comune di Bettola, ma ad un certo punto hanno perso l’orientamento e sono finiti in una zona molto impervia caratterizzata da boschi con alberi ad alto fusto. Verso le 19.30 hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto e sono scattati i soccorsi. La coppia è stata localizzata nell’area di Verogna e vigili del fuoco, carabinieri e due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione M.te Alfeo si sono attivati. Verso le 21 sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino in un ripido canalone. Complesse le operazione di recupero, terminate verso le 2.30 delle notte: i due escursionisti sono stati imbragati e recuperati con tecniche alpinistiche. Sono in buone condizioni e non hanno problemi sanitari.