Truffa a Trinità, ma l'anziana non cade nel tranello

I truffatori sono sempre più insidiosi e si accaniscono anche su famiglie che hanno appena subito lutti o perdite. Ma anche gli anziani sono sempre più attenti e non 'ci cascano'. Accade a Trinità, frazione di Vernasca, dove una famiglia che ha di recente perduto l'anziano capofamiglia, è stata vittima di una tentata truffa. E' accaduto giovedì poco prima di mezzogiorno ed il Comune di Vernasca – avvisato dai gruppi di vicinato del territorio - ha fatto partire poche ore dopo un messaggio sul sistema Alert System per mettere in guardia altre possibili vittime.