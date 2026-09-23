Tubature da cambiare: a Carpaneto due mesi di «sacrifici necessari»

Con circa 200mila euro di lavori, Ireti sostituirà due vecchie reti idriche ai lati di piazza Oliveti e in un tratto di via Cesare Battisti. In totale, saranno posati 225 metri di nuove tubature dal diametro di 180 millimetri. L’intervento richiede operazioni di scavo e quindi l’interruzione della viabilità nella zona per circa un paio di mesi. Il Comune di Carpaneto ha messo dunque a punto un piano di modifica alla circolazione suddiviso in più fasi, «per limitare i disagi al minimo - assicura il sindaco Andrea Arfani - e riaprire al traffico, man mano che i lavori avanzeranno, per poter garantire sempre un passaggio, salvo un breve periodo di chiusura totale». Poi si appella alla buona volontà e alla pazienza dei suoi concittadini: «Sono consapevole dei disagi che dovremo affrontare, ma si tratta di un sacrificio temporaneo per un beneficio che durerà anni e che migliorerà la qualità della vita di tutto il paese».