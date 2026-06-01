Turismo in crescita, 152mila arrivi in città e presenze a +7%

Piacenza cresce nel turismo più della media dell’Emilia-Romagna e rafforza il proprio ruolo tra le destinazioni emergenti dell’entroterra. Nel 2025 le presenze turistiche nella provincia segnano un +18,9% rispetto al 2019, dato nettamente superiore al +7,1% regionale. I dati si leggono nell’Osservatorio dell’Economia e del Lavoro in Emilia-Romagna a cura dell’Istituto ricerche economiche sociali (Ires).

Un risultato che colloca il territorio piacentino tra i più dinamici dopo Bologna (+42,9%) e Modena (+26,2%), e davanti a realtà consolidate come Ferrara (+10,3%) e Ravenna (+4,9%). Ancora in calo, invece, Rimini (-4,3%), confermando le difficoltà della costa rispetto alle nuove dinamiche del settore.

La crescita di Piacenza si consolida anche nell’ultimo anno: nel confronto tra 2025 e 2024 le presenze aumentano del +7%, un dato in linea con le aree più attive della regione, pur restando al di sotto del picco di Reggio Emilia (+15%) e Bologna (+8,3%). Sul piano dei numeri assoluti, Piacenza mantiene una posizione intermedia nel panorama regionale. Nel 2025 il capoluogo registra 152.363 arrivi, che lo collocano al 15° posto tra i comuni dell’Emilia-Romagna, posizione stabile rispetto agli anni precedenti.

Sul piano dei numeri assoluti, Piacenza mantiene una posizione intermedia nel panorama regionale. Nel 2025 il capoluogo registra 152.363 arrivi, che lo collocano al 15° posto tra i comuni dell’Emilia-Romagna, posizione stabile rispetto agli anni precedenti.