Tutela animali, 118 interventi in un anno.

Il randagismo? Piacenza sembra esserne indenne, ma questo non significa che possa fare a meno di un servizio prezioso come il controllo e la tutela della popolazione canina e felina, visto che in anno si sono registrati 118 interventi. In Albo Pretorio è stato lanciato in questi giorni l’avviso pubblico perché si facciano avanti associazioni di volontariato senza fini di lucro per il delicato compito.

E infatti chi sta gestendo il servizio attualmente per il secondo anno, le Guardie Zoofile di Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) di lavoro ne ha e facilmente potrebbe ripresentarsi alla chiamata che è per affidamento diretto. E’ vero che problemi di randagismo non se ne vedono, non è una criticità dalle nostre parti, conferma l’assessora Serena Groppelli, però che un lavoro incredibile da svolgere su fronti di tutela.