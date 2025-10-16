Liberta - Site logo
Tutela animali, 118 interventi in un anno.

«Grossi cani schiavi della micro criminalità»

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
|2 ore fa
Tutela animali, 118 interventi in un anno.
1 MIN DI LETTURA
Il randagismo? Piacenza sembra esserne indenne, ma questo non significa che possa fare a meno di un servizio prezioso come il controllo e la tutela della popolazione canina e felina, visto che in anno si sono registrati 118 interventi. In Albo Pretorio è stato lanciato in questi giorni l’avviso pubblico perché si facciano avanti associazioni di volontariato senza fini di lucro per il delicato compito.
E infatti chi sta gestendo il servizio attualmente per il secondo anno, le Guardie Zoofile di Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) di lavoro ne ha e facilmente potrebbe ripresentarsi alla chiamata che è per affidamento diretto. E’ vero che problemi di randagismo non se ne vedono, non è una criticità dalle nostre parti, conferma l’assessora Serena Groppelli, però che un lavoro incredibile da svolgere su fronti di tutela.  
