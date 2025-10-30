Ubriaco al volante passa con il rosso e senza patente: denunciato

Un albanese di 45 anni, residente in città, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza per varie violazioni al codice della strada e per guida in stato di ebbrezza e rifiuto all’alcotest. L'uomo, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, è stato fermato sullo Stradone Farnese dopo essere passato con il semaforo rosso all’altezza dell’incrocio con via Giordani e dopo aver percorso una strada contromano.

Il 45enne è apparso sotto gli effetti dell' alcol, tra cui andatura barcollante e loquacità eccessiva. Nonostante le evidenze ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Inoltre era alla guida senza patente, che gli era stata ritirata nel 2021 e mai più riottenuta. Gli sono state contestate le violazioni al codice della strada relative alla guida senza patente, per aver violato il semaforo rosso e per l’accesso non consentito nelle aree con segnaletica che vieta l’ingresso. Inoltre è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e rifiuto all’alcotest.