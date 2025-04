Ubriaco nella notte, denunciato dai carabinieri

Ubriaco e pericoloso dà in escandescenza per strada, sradica un cassonetto per i rifiuti, rompe sull’asfalto bottiglie di vetro e lancia oggetti pericolosi. Un 36enne senza fissa dimora è finito nei guai per i reati di danneggiamento e getto pericoloso di cose.

Verso l'1.30 della notte tra giovedì 10 e venerdì 11 aprile un equipaggio del Radiomobile di Piacenza è intervenuto il piazzale Roma, dopo una segnalazione per investimento di un ciclista. L'uomo, ubriaco e in forte stato di agitazione, sosteneva di essere stato investito da un’auto mentre era a bordo della sua bici. Dalle indagini e dalla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza i carabinieri hanno appurato che in realtà l'uomo, di 36 anni, era caduto da solo. Il 36enne ha rifiutato di farsi medicare da personale del 118.

Un’ora dopo lo stesso equipaggio del Radiomobile, transitando nei pressi di piazzale Marconi, ha notato un grosso cestino dei rifiuti urbani sradicato e il contenuto sparso su tutta la carreggiata, molte biciclette parcheggiate buttate per terra e diverse bottiglie di vetro rotte sull’asfalto. Poco distante il 36enne, scalzo e sdraiato per terra. L’uomo è stato accompagnato in caserma, e dopo gli accertamenti di rito e la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, è stato denunciato per danneggiamento e getto pericoloso di cose, nonché sanzionato per ubriachezza molesta.