Uffici comunali di Pianello, ipotesi trasferimento nell'ex Consorzio

Gli uffici comunali di Pianello sono destinati a trasferirsi nel Consorzio di piazza Mercato insieme al museo archeologico e alla biblioteca. Ad annunciarlo è stato il sindaco Mauro Lodigiani durante un incontro di presentazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug). Una delle linee di indirizzo (e quindi non ancora progetto) riguarda il Consorzio agrario (in paese molti lo chiamano ex Consorzio).

«Sono in corso trattative con Terrepadane – ha detto Lodigiani – per un eventuale acquisto dell’intero immobile in cui un giorno immaginiamo possano essere trasferiti tutti gli uffici comunali». Gli uffici comunali di Pianello hanno sede nell’antica rocca comunale. Ubicazione di sicuro pregio, dal punto di vista storico e architettonico, ma di difficile accesso per chi fatica a deambulare. Lo stesso dicasi per il museo archeologico, che si trova al piano interrato.

Il nuovo Piano urbanistico contiene, tra le altre cose, linee di indirizzo relative ad un nuovo polo scolastico, una nuova sede della Pro loco, nuovi impianti sportivi.