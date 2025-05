"Un abbraccio sul Ponte", cerimonia allo scalo Pontieri

"Un abbraccio sul ponte" è il titolo della commemorazione che si terrà sabato 3 maggio allo scalo sul Po del Secondo reggimento Pontieri di Piacenza. La cerimonia, organizzata dalla sezione piacentina dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, rievoca un evento, poco conosciuto, accaduto a Piacenza al termine della Seconda guerra mondiale.

Il 6 Maggio 1945 due colonne di paracadutisti si incontrarono sul ponte di barche a Piacenza. Dopo l'Armistizio i due gruppi di militari avevano combattuto su fronti opposti: gli Arditi della Folgore appartenenti all'Rsi (scortati da un reparto americano e diretti al campo di concentramento di Coltano, in provincia di Pisa) e il 184° reggimento Nembo del gruppo di combattimento Folgore dei neo costituiti "gruppi di combattimento" dell'esercito italiano "cobelligeranti" a fianco degli alleati.

"Erano tutti vecchi commilitoni della Nembo separatisi, ognuno secondo coscienza e fedeltà ai propri ufficiali, l'indomani dell'8 Settembre - spiegano gli organizzatori -. Riconosciutisi, saltarono giù dai camion e al grido di "Folgore e Nembo" si riabbracciarono dopo aver combattuto per oltre un anno su fronti opposti. Primo e probabilmente unico e autentico gesto di pacificazione tra partecipanti alla guerra civile. Ecco, a ottant'anni di distanza, AnpdI celebra questo spontaneo e vero gesto di pace. Celebrazione quanto mai provvidenziale, oltre che estremamente attuale, nel tempo che ci è dato da vivere".

La cerimonia inizierà alle 10.30 con l'alzabandiera. Seguiranno la celebrazione della messa, la benedizione della corona d'alloro e i discorsi ufficiali. Interverranno varie sezioni dell'associazione paracadutisti con i loro labari e le associazioni d'arma del territorio. Presenzierà il presidente nazionale, generale di corpo d'armata Marco Bertolini, e il consigliere nazionale e presidente regionale dell'associazione Massimo Buratti.

Per i partecipanti che verranno da fuori Piacenza, dopo essere usciti dal casello autostradale di Piacenza Sud, dopo aver percorso un tratto di via Caorsana in direzione della città per poco più di cinquecento metri, si ritroveranno alle 9.15 nel parcheggio libero del cimitero in via Porta Puglia. Qui paracadutisti in divisa di sezione accoglieranno gli ospiti, che poi un bus navetta porterà al luogo dove si svolgerà la cerimonia. Al termine ci sarà la possibilità di un pranzo sociale in un ristorante in via IV Novembre.