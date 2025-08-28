Un campione del mondo a cena nel Piacentino. L'ex centrocampista della nazionale italiana Simone Barone ha gustato i piatti tipici della nostra tradizione culinaria all'Osteria del Morino di Caorso, locale ormai ben abituato a ospitare idoli sportivi e uomini e donne dello spettacolo.

Classe 1978, originario di Nocera inferiore, ma cresciuto calcisticamente in Emilia-Romagna dove prima delle esperienze da allenatore nelle giovanili di Modena e Sassuolo ha giocato per il Parma. Una carriera importante alle spalle di Barone che ha indossato tra le altre le maglie di Palermo, Torino e Cagliare oltre alla casacca azzurra che gli ha permesso di alzare sotto il cielo di Berlino la Coppa del Mondo del 2006.

"Quando a tavola arriva un campione del mondo la serata diventa speciale" il commento via Social dello staff dell'Osteria del Morino che al termine della serata ha avuto la possibilità di immortalare il momento con una foto ricordo.