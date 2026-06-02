Un grande tricolore ha salutato le autorità in piazza Cavalli
In occasione della cerimonia per l'ottantesima festa della Repubblica, ieri mattina i vigili del fuoco hanno issato la bandiera sul palazzo del Governatore
Redazione Online
|1 ora fa
L'arrivo delle autorità in piazza Cavalli per festeggiare l'80esimo anniversatorio della Repubblica stamattina, 2 giugno 2026, è stato salutato da un grande tricolore che i vigili del fuoco hanno issato sul palazzo del Governatore. Una squadra di pompieri muniti di funi e imbragature ha sollevato la bandiera mentre in piazza, accompagnati dall'inno di Mameli suonato dall'orchestra Cinque Quarti, arrivavano la prefetta Patrizia Palmisani e i rappresentanti delle istituzioni.
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