Un grande tricolore ha salutato le autorità in piazza Cavalli

L'arrivo delle autorità in piazza Cavalli per festeggiare l'80esimo anniversatorio della Repubblica stamattina, 2 giugno 2026, è stato salutato da un grande tricolore che i vigili del fuoco hanno issato sul palazzo del Governatore. Una squadra di pompieri muniti di funi e imbragature ha sollevato la bandiera mentre in piazza, accompagnati dall'inno di Mameli suonato dall'orchestra Cinque Quarti, arrivavano la prefetta Patrizia Palmisani e i rappresentanti delle istituzioni.