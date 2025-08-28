Un parco eolico a Ferriere, «Il Comune si opporrà in ogni sede»

Nel comune di Ferriere potrebbe sorgere un parco eolico costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 31,5 magawatt. La localizzazione dell'impianto potrebbe essere la zona del monte Crociglia, in Alta Val d'Aveto, a cavallo tra le province di Piacenza e di Genova. Il progetto interesserebbe anche la provincia genovese. Le opere di connessione alla rete elettrica sarebbero infatti previste a Santo Stefano d'Aveto. La realizzazione dell'impianto non è ancora certa, ma il progetto e la richiesta di Via (valutazione di impatto ambientale) sono stati presentati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dalla società Ferriere Wind srl, un ramo della European Energy, società fondata in Danimarca nel 2004 che si occupa di sviluppare, costruire e gestire l'operatività di impianti di produzione di energia rinnovabile. Nel caso specifico di Ferriere, si parla di parco eolico.

L'amministrazione comunale, attraverso una nota sulla pagina Facebook del Comune, ha già fatto presente ai suoi cittadini che «si opporrà in ogni sede ad ogni tentativo di stravolgimento del suo territorio, convinti che rappresenti la nostra risorsa più preziosa da tutelare con l'impegno e l'energia che la montagna sa mettere in capo di fronte a qualsiasi minaccia».