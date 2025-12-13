Un rarissimo trattore torna a rombare dopo 80 anni

Un rarissimo trattore in ferro Fiat 700 D del 1927 torna a rombare. Grazie a un gruppo di amici, è a lieto fine una lunga storia di rinunce e furti. Gli appassionati sono Claudio Bellotti di Rottofreno, Angelo Fanzini e Guido Arbasi, con l’aiuto anche di Pietro Bersani, Enrico Barbieri e Luigi Marcotti. Dieci anni sono serviti per recuperare i pezzi mancanti e altri tre per riavviare il motore con la manovella. Ora marcia di nuovo con le ruote anteriori dotate di armilla (una cresta per mantenere dritta l’aratura) e quelle posteriori complete di cerchi per la marcia in strada (da togliere nel campo) e i sottostanti ramponi per far presa sul terreno.

dopo il restauro