Una canzone per Aurora Tila: sul palco “Vertigine” interpretata da una coetanea

«Con la vita ancora fra le mani... ritrovo l’anima». Sono alcune parole che la 14enne Isotta Mugavero canta nel suo brano "Vertigine". La giovanissima autrice esprime un doppio concetto: con il dono prezioso della vita ritrova l’anima e il femminicidio della 13enne Aurora Tila, che le ha fatto perdere l’orientamento. La canzone ha esordito al bar Aut-side di San Nicolò, dove Isotta si è esibita insieme all’amica 15enne Bianca Nimis nel duo "Isybi".

Le ragazze hanno intrattenuto un attento pubblico, presente la mamma di Aurora, Morena Corbellini. «È importante – dice Corbellini – che venga dato spazio alle donne e al messaggio sul rispetto». Bianca ha invece sottolineato la valenza della pace nel mondo con la canzone "Imagine" di John Lennon. Le donne in erba al microfono, entrambe liceali, eseguono pop internazionale e italiano. Cantano fin da bambine e stanno raffinando la voce studiando: la piacentina Isotta, che suona violino e pianoforte al Conservatorio, è preparata alla scuola Ars Nova da Erica Opizzi, autrice della musica di Vertigine. Originaria di Santo Stefano lodigiano, Bianca ha sempre avuto una passione per la batteria e studia all’Accademia della musica con il maestro Simone Scrivani. Le giovanissime si sono conosciute a Codogno al concorso "Rumore bim festival" nella categoria junior. Bianca ha partecipato anche a "Io canto family" su Canale 5 insieme al papà Alberto. L’evento d’esordio è stato organizzato dalle madri di Bianca e Isotta, Giusy Taglialatela e Agnese Andreoni. «Abbiamo scelto l’Aut-side perché le ragazze vengono spesso qui a cantare con le scuole, inoltre il locale ha una vocazione sociale».