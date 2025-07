Una cavalcata sulla via Emilia per comprare un cheesburger. IL VIDEO

In un'estate torrida e nel corso della quale ognuno cerca a proprio modo la fuga dalla calura, un giovane di Piacenza ha scelto di regalarsi una cavalcata lungo la via Emilia, a Sant'Antonio, conclusa con una puntatina al Mc Drive. E chissà quali reazioni all'interno del fast food quando si sono visti ritirare l'ordine dal giovane cavallerizzo che ha optato per il mezzo a zero tasso di emissioni inquinanti per la propria passeggiata di metà giornata, immortalata in un video pubblicata dalla pagina social di Piacenza Memes.