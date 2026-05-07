Una nuova casa per le 40 galline di Rio Torto
Potrà essere utilizzato anche per la pratica della pet theraphy
Mariangela Milani
|1 ora fa
Yuri Fiori
Le oltre 40 galline che animano la grande famiglia di Rio Torto, nelle campagne al confine tra Borgonovo e Castel San Giovanni, hanno trovato un riparo sicuro. Un pollaio al coperto, che all’occorrenza può essere utilizzato anche per scopi didattici. I primi a inaugurarlo sono stati infatti i bambini e le bambine con disabilità che già settimanalmente frequentano il centro dove si pratica anche la pet theraphy.
Come in ogni grande famiglia che si rispetti il momento inaugurale è stata l’occasione per Gigi e Juri Fiori di raccogliere attorno alla nuova struttura associazioni, benefattori, persone che a vario titolo sono vicine alle attività di Rio Torto, insieme ad amministratori, amici e frequentatori.
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