Una vita coi piccoli: «Pediatra da sempre un sogno che rifarei»

Ricerca, formazione e organizzazione sanitaria: tre ambiti diversi, ma uniti da una stessa sfida, quella di migliorare la medicina e renderla sempre più vicina ai bisogni delle persone. Il percorso professionale del dottor Giacomo Biasucci, direttore del Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza dell’Ausl di Piacenza, racconta l’evoluzione della Pediatria piacentina e il suo legame con la ricerca scientifica.

Ospite di Specchio, trasmissione di Telelibertà ideata e condotta da Nicoletta Bracchi, ha ripercorso le tappe di una carriera dedicata alla salute dei bambini e delle loro famiglie. La scelta della Pediatria è maturata durante gli studi universitari, grazie anche all’incontro con il professor Marcello Giovannini, docente dell’Università di Milano e suo maestro, scomparso recentemente. «Non avevo pensato alla Pediatria come professione. È stato lui a farmi capire che avrei rifatto questa scelta per sempre».

Laureato nel 1986, Biasucci si è specializzato in Pediatria, Neonatologia e patologia neonatale, Pediatria preventiva e sociale. Durante la tesi ha iniziato a studiare le malattie metaboliche ereditarie, in particolare la fenilchetonuria:

«Sono partito dal laboratorio, analizzando le urine dei bambini affetti. Da allora ho continuato a occuparmi di queste patologie, seguendo il mio maestro e confrontandomi con esperti internazionali». Un’esperienza che ha contribuito a fare di Piacenza uno dei due centri clinici di riferimento dell’Emilia-Romagna per queste patologie. Il servizio segue i bambini delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, mentre il restante territorio regionale fa riferimento al Sant’Orsola di Bologna. Biasucci coordina il centro clinico unico regionale, favorendo il lavoro comune tra le équipe. «Oggi, per fortuna, per molte malattie metaboliche ereditarie abbiamo a disposizione diverse terapie, oltre a quella dietetica. Il nostro compito è fare in modo che i bambini possano accedere alle cure più aggiornate». Arrivato a Piacenza nel 1999, dopo l’esperienza al San Paolo di Milano, Biasucci ha perseguito il progetto di portare in città una dimensione universitaria. Un obiettivo raggiunto nel 2022, con la nomina a professore associato del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e la trasformazione dell’Unità operativa di Pediatria in clinica pediatrica universitaria.

«Con l’ingresso nell’Università di Parma, l’Ausl mi ha consentito di proseguire anche l’attività assistenziale come direttore della Pediatria e Neonatologia. Non c’è stata quindi un’interruzione del servizio, ma un cambiamento importante: la nostra unità operativa è diventata una vera clinica pediatrica, un’ulteriore sede universitaria dell’ateneo». Un passaggio che definisce «il coronamento di un sogno, ma soprattutto un risultato che lascerà qualcosa alla città e porterà benefici a tutto il sistema sanitario». I risultati si vedono nell’interesse degli studenti e degli specializzandi per Piacenza e nella crescita dell’attività scientifica, con iniziative come Mi Piace Pediatria, alla quattordicesima edizione. Si aggiunge la nuova area di neonatologia e subintensiva neonatale, con attrezzature aggiornate e spazi pensati per accogliere i genitori e favorire l’allattamento. Il percorso è stato sostenuto dall’Ausl, dalle associazioni e dai volontari. «Ho sempre cercato di portare servizi attenti anche al benessere psico-emotivo dei bambini. I Dottor Clown, per esempio, sono parte integrante della nostra équipe: curano l’anima dei piccoli pazienti».