Una vita per il suo paese, Vicobarone dice addio a Agostino Crosignani

Una vita per il suo paese, Vicobarone, e per il volontariato. Agostino Crosignani, storica colonna del Comitato autonomo festeggiamenti di Vicobarone, si è spento alla soglia degli 80 anni. Per decenni è stato uno dei pilastri del Comitato, di cui fu anche presidente tra gli anni Ottanta e Novanta. La passione per il volontariato Tino Crosignani l’aveva trasmessa anche alla moglie Carla e al figlio Luca, tutti e tre per diverso tempo impegnati all’interno del Caf. Più di recente aveva passato il testimone, ma aveva continuato a lavorare dietro le quinte. Del resto lui era la memoria storica. «Ancora oggi – ricordano i ragazzi e le ragazze del Caf in un commovente messaggio su Facebook – Tino era il nostro revisore dei conti. Lui c’era sempre. Con discrezione, con calma, con quella dedizione che non fa rumore ma cambia le cose. Era parte viva di quello che siamo. Ha sempre creduto in noi, giovani. Ci ha sempre spinti a continuare, a resistere».