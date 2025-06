Un'automobile affiora dalle acque del Po, pompieri in azione

Carabinieri e vigili del fuoco sono stati impegnati nella serata di lunedì 16 giugno in seguito alla segnalazione relativa a un'automobile affiorata nelle acque del Po. La vettura è stata rinvenuta in località Pievetta, nel Comune di Castel San Giovanni. Dopo i primi accertamenti, operati dal gruppo sommozzatori dei pompieri, sembra che all'interno dell'automobile non vi fossero cadaveri. Pompieri impegnati nel recupero del mezzo, ai militari dell'Arma il compito di eseguire gli accertamenti per capire a chi appartenga l'auto e il motivo del rinvenimento nelle acque del Grande Fiume.