Università Cattolica, l'omaggio a Gianfranco Piva: «figura pionieristica»

L'ateneo ha ricordato l'ex preside della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali

Riccardo Foti
|2 ore fa
L'evento in ricordo di Gianfranco Piva- © Libertà
L'evento in ricordo di Gianfranco Piva
1 MIN DI LETTURA
Preside, professore, ricercatore, ma soprattutto un uomo la cui visione lungimirante ha contribuito a plasmare il volto moderno della ricerca applicata all’innovazione. Così l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ha ricordato Gianfranco Piva - ex preside della Facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali dal 1988 al 2009 - con un’intera giornata di studi organizzata ieri in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Animali, della Nutrizione e degli Alimenti e con la Fondazione Invernizzi.
Una giornata per tratteggiare «una figura articolata e pionieristica» come è stato sottolineato da più parti durante l’apertura dei lavori coordinati da Antonio Gallo, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale del Dipartimento di Scienze Animali, della Nutrizione e degli Alimenti.
