Università Cattolica, l'omaggio a Gianfranco Piva: «figura pionieristica»

Preside, professore, ricercatore, ma soprattutto un uomo la cui visione lungimirante ha contribuito a plasmare il volto moderno della ricerca applicata all’innovazione. Così l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ha ricordato Gianfranco Piva - ex preside della Facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali dal 1988 al 2009 - con un’intera giornata di studi organizzata ieri in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Animali, della Nutrizione e degli Alimenti e con la Fondazione Invernizzi.

Una giornata per tratteggiare «una figura articolata e pionieristica» come è stato sottolineato da più parti durante l’apertura dei lavori coordinati da Antonio Gallo, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale del Dipartimento di Scienze Animali, della Nutrizione e degli Alimenti.