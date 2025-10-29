Uomini in pensione con 700 euro in più delle donne
Il report dell'Inps rivela una forte disparità fra i sessi. Una media di poco più di 1.100 euro per "lei", contro gli oltre 1.800 per "lui"
Patrizia Soffientini
|2 ore fa
Più povere da lavoratrici, più povere da pensionate. E poi si chiede alle donne di partecipare in maggior misura al lavoro e alla formazione del Pil. Ecco che il recentissimo Resoconto sociale ‘24 dell’Inps provinciale rivela con trasparenza cartesiana come l’importo medio delle pensioni liquidate lo scorso anno mostri una difformità che sa d’ingiustizia, di ferita sociale.
Nella tabella si vede come le donne abbiano percepito dal Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti (varie tipologie) 1.116 euro mensili in media a fronte dei 1.856 euro degli uomini. Uno svantaggio del 66 per cento, che ritroviamo in tutte le voci pensionistiche, in tutte le gestioni, spicca anche per gli autonomi: “lei” scende a 866 euro, lui viaggia sui 1.236.