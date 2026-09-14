Val d'Aveto riaperta al traffico dopo la caduta massi

Riaperta al traffico la strada di Val d'Aveto tra Salsominore e Ruffinati, chiusa da venerdì scorso a causa di una diffusa caduta di materiale roccioso sulla carreggiata. La circolazione lungo la provinciale 586R è stata ripristinata nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, dopo l’intervento delle squadre specializzate di rocciatori.

La chiusura era stata disposta dalla Provincia in seguito al distacco avvenuto all’altezza del chilometro 12+200, in una zona particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico. Le forti piogge dei giorni precedenti avevano provocato la caduta sulla strada di sassi, frammenti e schegge di roccia, rendendo necessario lo stop alla circolazione. Nessun veicolo era rimasto coinvolto e le reti paramassi avevano trattenuto i massi di maggiori dimensioni.

I rocciatori hanno effettuato le verifiche sul versante a monte e le necessarie operazioni di disgaggio, rimuovendo le parti instabili della parete. Al termine dell’intervento è arrivato il via libera della Provincia alla riapertura della strada e al ripristino della normale circolazione.