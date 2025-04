Val Tidone, sei nuovi progetti per la Casa della Salute e della comunità

Oltre trenta volontari si sono incontrati alla Casa della Salute e Comunità della Val Tidone, a Borgonovo e hanno messo sul tavolo sei progetti. Sei idee per contribuire a migliorare il benessere di tutta la comunità. Tra le proposte avanzate dal gruppo di volontari ci sono il supporto a minori fragili e famiglie in difficoltà. C'è chi ha proposto il sostegno a donne fragili, vittime di violenza, chi ha proposto percorsi per il sostegno a persone con disagio psichico. Ci sono progetti che mirano al benessere e alla salute, con camminate e iniziative all'aria aperta, e altre che mirano a rendere più fruibile la Casa della Salute e della Comunità, ex ospedale di Borgonovo, con percorsi di accoglienza per gli utenti. Tutti in progetti seguono un filo conduttore che è quello dell'inclusività.

Le sei proposte sono state presentate dal gruppo di volontari ai referenti di Ausl di Piacenza, i direttori del distretto di Ponente Giuseppe Magistrali e della Promozione della salute Giorgio Chiaranda, affiancati da Luigi Tirotta, presidente del Comitato Consultivo Misto, e Raffaella Fontanesi, direttore della sede di Piacenza del Centro Servizio per il Volontariato.