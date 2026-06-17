Polledri torna in campo con Futuro Nazionale di Vannacci

Il generale Vannacci ha scelto: il suo uomo a Piacenza sarà Massimo Polledri che torna ufficialmente in campo aderendo a Futuro Nazionale.

Si aprono quindi ufficialmente le porte di Futuro Nazionale all'ex onorevole Massimo Polledri. Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Psichiatra del carcere di Piacenza, Polledri ricopre ruoli di rilievo nazionale: esperto del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio, membro dell’Osservatorio per il contrasto alla Pedopornografia del Ministero della Famiglia, parte attiva del Network cattolico “Ditelo sui tetti”, impegnato nella difesa della vita dal concepimento al suo naturale compimento.

Nel direttivo della Umanitaria Padana, realtà che sostiene i popoli nei loro territori, Polledri ha alle spalle una lunga e militanza politica nella Lega: tre legislature, incarichi parlamentari e amministrativi, ruoli di maggioranza e minoranza nel Comune di Piacenza. Un percorso che oggi mette al servizio di Futuro Nazionale.

«Da oggi la grande famiglia di Futuro Nazionale si arricchisce anche a Piacenza di una persona molto stimata, che sicuramente metterà esperienza e capacità al servizio del partito» dichiara il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni. Arriva anche il benvenuto del presidente Roberto Vannacci: «La nostra squadra cresce ogni giorno di più, dimostrando l’attrattività dell’offerta di Futuro Nazionale».

A esprimere soddisfazione anche Caterina Galli, referente del Comitato di Parma e recentemente nominata nell’esecutivo nazionale del partito, da anni legata a Polledri da un rapporto di amicizia personale e politica: «Condivideremo un percorso basato sulla reciproca stima e sull’entusiasmo. Piacentino doc, rinomato politico e professionista, dimostrerà ancora una volta le sue capacità sul territorio».