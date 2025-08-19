Vasto incendio a Podenzano, 500 rotoballe in fiamme

Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco di Piacenza che sono dovuti intervenire per domare un vasto incendio che ha colpito una cascina nel territorio comunale di Podenzano. Circa 500 rotoballe, per cause ancora da chiarire, sono andate a fuoco nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto a poca distanza da un'abitazione privata e da una stalla con animali.

Nell'arco di poco tempo le fiamme si sono propagate ma il precoce intervento dei vigili del fuoco ha permesso di preservare le strutture adiacenti. Concluse le manovre di spegnimento, i pompieri hanno messo in sicurezza l'intera area.