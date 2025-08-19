Vasto incendio a Podenzano, 500 rotoballe in fiamme
Fondamentale l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco che hanno operato per tutta la notte. A pochi metri dall'incendio abitazione privata e stalla con animali
Redazione Online
August 19, 2025|3 ore fa
Vigili del fuoco al lavoro durante l'incendio delle rotoballe di Podenzano
Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco di Piacenza che sono dovuti intervenire per domare un vasto incendio che ha colpito una cascina nel territorio comunale di Podenzano. Circa 500 rotoballe, per cause ancora da chiarire, sono andate a fuoco nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto a poca distanza da un'abitazione privata e da una stalla con animali.
Nell'arco di poco tempo le fiamme si sono propagate ma il precoce intervento dei vigili del fuoco ha permesso di preservare le strutture adiacenti. Concluse le manovre di spegnimento, i pompieri hanno messo in sicurezza l'intera area.