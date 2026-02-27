Vede il ladro che gli ruba la e-bike, lo insegue e chiama i carabinieri

Due interventi dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola, nella giornata di giovedì 26 febbraio, riportano l’attenzione sul tema dei furti.

Nn tarda mattinata a Lugagnano, nei pressi della sede della Pubblica Assistenza, è stato segnalato un tentativo di furto di una bicicletta elettrica lasciata in sosta sul suolo pubblico. Secondo quanto ricostruito, il mezzo non era legato e il tentativo di furto sarebbe stato interrotto grazie alla prontezza del proprietario, che ha inseguito il ladro riuscendo a fermarlo e a chiamare il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia di Carpaneto, che ha svolto i primi accertamenti e le procedure di identificazione. Uno straniero di 49 anni è stato denunciato a piede libero per tentato furto ed accompagnato presso la Questura di Piacenza per le formalità relative alla propria posizione immigratoria.

Nella stessa mattinata i carabinieri di Fiorenzuola hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di un piacentino di 52 anni, condannato in via definitiva per furto in abitazione commesso in passato (nel 2010) a Seniga (BS). Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato portato alle Novate per l’espiazione di un anno di reclusione ed il pagamento di una sanzione pecuniaria.