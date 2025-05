Venerdì 16 maggio la Camminata della Solidarietà alla Pellegrina

“A camminare insieme si fa meno fatica”. Con questo slogan Casa Don Venturini invita alla tradizionale Camminata della solidarietà alla Pellegrina in calendario per venerdì 16 maggio. La manifestazione podistica per appassionati di sport non competitivo si svolgerà nella campagna intorno alla struttura di accoglienza alle porte di Piacenza. Due i percorsi a scelta, di 5 e di 10 chilometri, che si snoderanno ad anello, con partenza e arrivo alla Pellegrina, tra Gossolengo, Settima, Quarto e Pittolo toccando Ca’ dei Rossi, Mola, Stradazza, Lombardina, Bardinezza.

Giunta alla sua trentesima edizione, la marcia ludico-motoria (omologata dal Comitato territoriale Fiasp di Piacenza) si svolgerà a fine giornata, con partenza libera dalle 18 alle 19 (dalla corte prospiciente le due comunità “Don Venturini” ed “Emmaus” in Strada Agazzana 68). In regìa al fianco della Fondazione La Ricerca Don Giorgio Bosini ETS, un gruppo di volontari e appassionati marciatori Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti), che esprimono così la loro concreta vicinanza alla casa che accoglie persone con hiv-aids. Per info: 0523.779410 oppure 346.6747581.