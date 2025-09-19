Via Boselli, rotonda e alberi: «Ci illustrino il progetto»

«Ma quelle piante saranno salvate davvero?». Se lo chiede una nutrita schiera di ambientalisti, quelli che hanno a più riprese sollecitato l’amministrazione a non abbattere le piante della rotatoria fra via Boselli e viale Martiri della Resistenza. Lo fa all’indomani delle affermazioni dell’assessore Matteo Bongiorni, che recentemente ha dichiarato a Libertà che saranno eliminati solo due alberi dei dieci tigli di cui era prevista la rimozione per fare spazio a una pista ciclabile sicura.

La cordata ambientalista chiede che «in nome della trasparenza e della partecipazione» l’assessore illustri pubblicamente «alla cittadinanza interessata il nuovo progetto, corredato dai dati sul mantenimento degli alberi, il rispetto della sicurezza e funzionalità della rotatoria e del benessere dei cittadini».