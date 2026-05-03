Via Caduti sul lavoro, scoppia un incendio. Paura fra i residenti

Tragedia sfiorata, nella notte tra sabato e domenica, tra le mura di un’abitazione in via Caduti sul Lavoro, a Piacenza, a causa di un principio d'incendio. Ma il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato il peggio. L'episodio risale alle ore 2.19 quando una pattuglia di Metronotte Vigilanza, impegnata nel consueto pattugliamento della zona, ha avvertito un forte odore di bruciato e notato una densa coltre di fumo sprigionarsi da un appartamento. Le guardie giurate hanno immediatamente allertato il 115.

Nel frattempo, i residenti sono riusciti a scendere in strada, visibilmente scossi, confermando che all'interno era in corso un principio di incendio, pare originatosi nel locale contatori. Mentre i proprietari venivano messi in sicurezza, i vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, sono entrati nell'immobile per domare il rogo. Oltre a circoscrivere le fiamme, i pompieri sono riusciti a trarre in salvo il gatto della famiglia, che era rimasto intrappolato tra i fumi della casa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, per accertarsi delle condizioni di salute degli occupanti, e gli agenti delle volanti della questura per i rilievi di rito e la gestione della sicurezza.