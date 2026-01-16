«Via don Minzoni camera a gas», ipotesi senso unico

Senso unico in via Don Minzoni per mettere fine al caos negli orari scolastici. È questa l’ipotesi allo studio del Comune per risolvere una situazione viabilistica che da mesi genera polemiche e disagi, soprattutto nelle fasce di ingresso e, ancor più, di uscita da scuola.

Mercoledì pomeriggio si è verificato un episodio emblematico, giudicato da molti come il punto di non ritorno. Due pullman del trasporto pubblico, che procedevano in sensi opposti di marcia, sono rimasti di fatto “incastrati” nel tratto più stretto della via, già penalizzato dalla presenza di un’auto parcheggiata in modo irregolare, con tutta probabilità appartenente a un genitore in attesa del figlio. Il traffico è andato completamente in tilt, con lunghe code che si sono estese fino a via Manfredi sul lato opposto. In un video girato da una residente si osserva chiaramente l’imbottigliamento e la paralisi della circolazione. L’episodio ha riacceso le proteste dei residenti, che da tempo chiedono correttivi rispetto a una situazione definita ormai insostenibile.