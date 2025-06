Via Emilia Pavese, code per un rimorchio ribaltato

Problemi di viabilità nel tardo pomeriggio del 23 giugno 2024 sulla via Emilia Pavese all'altezza di Sarmato a causa di un rimorchio che si è ribaltato e ha perso il carico. Sull'accaduto sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sembra che il rimorchio fosse trainato da un trattore e sia finito su un fianco in corrispondenza dell'incrocio con la strada che porta a Borgonovo. In attesa che venisse rimesso sulle ruote, una corsia stradale è rimasta chiusa e si sono create code in entrambe le direzioni