Via Emilia Pavese, ordinata la demolizione dell’immobile per ragioni di sicurezza
L’immobile, a seguito di confisca disposta dal Tribunale di Piacenza, è attualmente intestato all’Erario dello Stato
Redazione Online
|4 ore fa
Il Comune di Piacenza, d’intesa con l’Istituto vendite giudiziarie (IVG) di Parma e Piacenza, ha disposto la demolizione dell’immobile di via Emilia Pavese, quale intervento necessario per il definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza. A seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco del 19 agosto e della precedente ordinanza di messa in sicurezza, le successive valutazioni tecniche hanno infatti stabilito che la demolizione rappresenta l’intervento necessario per eliminare le condizioni di pericolo. Il Presidente del Tribunale di Piacenza ha già autorizzato l’esecuzione dei lavori e sono state contattate le imprese disponibili. L’ordinanza stabilisce che la demolizione avvenga nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla notifica. L’immobile, a seguito di confisca disposta dal Tribunale di Piacenza, è attualmente intestato all’Erario dello Stato.
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