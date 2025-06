Via Farnesiana, da lunedì 16 i lavori di risanamento dell'asfalto

Inizieranno lunedì 16 giugno, i lavori di risanamento dell'asfalto in via Farnesiana, tra la rotatoria all'altezza di via Manzoni - via Conciliazione e l'incrocio semaforico con via Millo e via Beati. Nei tratti di volta in volta segnalati dagli appositi cartelli, in base allo stato di avanzamento del cantiere, si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità ordinaria, che saranno in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18: nei fine settimana, la strada resterà aperta e percorribile.

La prima fase dell'intervento riguarderà il tratto di via Farnesiana tra la rotatoria con via Manzoni (esclusa dalle limitazioni al traffico e sempre accessibile) e l'intersezione con via Nastrucci e via Bruzzi, anch'essa non interessata da questo primo stadio dei lavori: dalle 8 alle 18, il tratto in questione sarà chiuso al traffico per tutti i veicoli e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Contestualmente al divieto di circolazione non sarà possibile neppure accedere ai passi carrai privati, né al parcheggio adiacente alla parrocchia del Corpus Domini, che sarà raggiungibile comunque in auto da via Manzoni. Il nido Farnesiana resta accessibile percorrendo un breve tragitto a piedi da via Conciliazione, via Manzoni o dall'altro tratto di via Farnesiana, da cui si può comunque svoltare in via Nastrucci e via Bessone.

La seconda fase dei lavori - sempre con divieto di circolazione e divieto di sosta permanente su entrambi i lati dalle 8 alle 18 - riguarderà il tratto di via Farnesiana dall'intersezione con via Bruzzi e via Nastrucci (questa volta compresa nelle limitazioni al traffico) e quella con via Casati, esclusa dai provvedimenti. Anche in questo caso non sarà possibile, contestualmente alla chiusura diurna al traffico, raggiungere i passi carrai privati. Durante questa fase, verrà invertito il senso di marcia nel tratto di via Bruzzi tra via Molinari e via Inzani, con direzione consentita dalla prima alla seconda. Nello stesso tratto di via Bruzzi sarà vietata la sosta su entrambi i lati.

Il terzo tratto di via Farnesiana oggetto di riqualificazione è quello compreso tra l'intersezione con via Casati (questa volta inclusa) e l'incrocio semaforico con via Millo e via Beati, escluso dalle limitazioni e sempre transitabile. In quest'ultima fase, sempre dalle 8 alle 18, il tratto di via Farnesiana sarà chiuso al traffico con divieto di sosta permanente su entrambi i lati e passi carrai inaccessibili, contestualmente al divieto di circolazione. Allo stesso tempo, via Casati sarà accessibile solo ai residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, che potranno percorrere la strada in entrambi i sensi di marcia, così come i mezzi di soccorso, con la massima cautela.

Per ogni fase di intervento, compatibilmente con le condizioni meteo, è prevista una durata di circa due giorni. Seguirà la stesura finale del tappeto d'usura, che non comporterà chiusure al traffico ma l'istituzione del senso unico alternato.

"Si tratta di una riqualificazione - spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni - in un'arteria fondamentale di grande scorrimento, che richiedeva da tempo un adeguato ripristino del manto stradale, per la sistemazione di buche e tratti dissestati, la messa in sicurezza e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Confidiamo nella collaborazione e nella comprensione di tutti i cittadini, nell'impegno a contenere al massimo i temporanei disagi che, inevitabilmente, potranno esserci per i residenti e per chi frequenta o attraversa la zona ogni giorno. La tempistica dei lavori è legata, ovviamente, alla chiusura estiva delle scuole, che riduce notevolmente il traffico. Terminata la prima fase di riqualificazione, il cantiere di risanamento dell'asfalto proseguirà nel tratto di strada Farnesiana dalla Tangenziale a via Rigolli, dove non è prevista la chiusura al traffico. Infine, il completamento con il tratto che va dalla rotatoria di via Manzoni a quella di piazzale Veleia: entrambe saranno interessate dai lavori in orario notturno, mentre il tratto stradale resterà aperto con senso unico alternato".