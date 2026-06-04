Viaggio tra le bellezze della Val Vezzeno, in 730 a sostegno della Pubblica

C'è chi è arrivato da Brescia ed è rimasto "letteralmente a bocca aperta" lungo il percorso ideato, pulito e tracciato dai volontari della Pubblica. Poi c'è anche chi è arrivato dalla Liguria, e poi da Piemonte e altre provincie di Lombardia ed Emilia-Romagna. Tutti quanti alla scoperta delle bellezze della Val Vezzeno per una giornata di festa all'insegna del turismo lento e della solidarietà.

La forza del volontariato, la bellezza di un territorio tutto da scoprire. Magari a tempo di musica, quello scandito da Maurizio Marchioni nel tanto apprezzato ristoro musicale che anche quest’anno ha impreziosito la marcia organizzata per raccogliere fondi da destinare alla Pubblica assistenza Val Vezzeno. "Siamo orgogliosi e felici - commenta il vicepresidente dell'associazione Andrea Marchioni -. Un ringraziamento speciale a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di un evento che ci permette di far conoscere la nostra realtà e, allo stesso tempo, far apprezzare e valorizzare il territorio in cui operiamo. Bellissimo notare tutto l'entusiasmo dei partecipanti".

Sono stati oltre 730 gli iscritti alla sesta edizione dell'evento organizzato dagli uomini e dalle donne in divisa arancione con la collaborazione di Promis Gruparel e del Csi Piacenza.

Le immagini e i sorrisi raccolti durante la giornata raccontano il successo di una manifestazione capace di valorizzare colline, boschi e sentieri della Val Vezzeno. Apprezzatissimi i passaggi nel Borgo delle Fiabe, la Big Bench panoramica, la Chiesa Vecchia e il parco del Piacenziano.

Ma il vero protagonista è stato il volontariato. Famiglie, giovani e anziani hanno condiviso una giornata all’insegna della solidarietà. Tra i partecipanti anche bambini di pochi mesi accompagnati da genitori e nonni, a testimonianza di un evento che coinvolge tutte le generazioni. "Volontari e partecipanti di tutte le età per una festa da dedicare interamente alla Pubblica e a quello che fa per Gropparello - le parole del consigliere e comunale e volontario Anpas Alessandro Maggi -. La speranza adesso è che la nostra famiglia del volontariato possa continuare a crescere grazie al contributo e all'ingresso di nuovi volontari. Serve aiuto".

Tornando all'iniziativa che ha portato centinaia di persone tra i boschi e le colline della Val Vezzeno, fondamentale è stato proprio il contributo dei volontari in divisa arancione, impegnati non solo nell’organizzazione della marcia e nella manutenzione dei percorsi, ma ogni giorno al servizio delle persone più fragili e di chi necessita aiuto.

Grazie alla grande partecipazione sono stati raccolti fondi importanti per sostenere le attività future dell’associazione. Un risultato che conferma quanto la forza del volontariato e il legame con il territorio possano trasformarsi in energia concreta per l’intera comunità.

Una giornata di festa che anticipa le celebrazioni per il quarantesimo compleanno della Pubblica che porta in regalo una nuova ambulanza a servizio del territorio.