Viale Dante e negozi sfitti, lo shopping è un ricordo

Vi ricordate quando viale Dante era la via dello shopping? «I negozi erano bellissimi e la gente veniva qui a fare la spesa, il giovedì pomeriggio era diventata l’alternativa al centro storico quando i negozi erano chiusi». Francesca Mandelli vive qui da 32 anni e mentre parla cerca con gli occhi qualcosa che intorno a lei non vede più. Oggi ci sono molti negozi vuoti, vetrine buie e saracinesche abbassate.

«Pensate - ci racconta - che da quando il supermercato Ecu ha chiuso, non c’è più un negozio alimentare; e come fanno gli anziani che faticano a spostarsi a fare la spesa?». Sono rimasti Vito, il macellaio, che vende anche pasta e latte e la pescheria per il pesce fresco. Ci sono poi alcuni presidi storici tramandati di padre in figlio: la lavanderia, la sartoria, la gelateria, il barbiere, il negozio di telefonia, un altro di abbigliamento e poco altro. Negli ultimi anni, quelli immediatamente successivi al Covid, sono spuntati bazar etnici, macellerie islamiche, piccoli market e negozi di frutta e verdura che espongono i prodotti sui marciapiedi. Francesca, insieme ad altri residenti, ha dato vita al Comitato Viva Viale Dante per cercare risposte dagli amministratori e cambiare volto al quartiere.

L’assessore al Commercio Simone Fornasari assicura di avere valutato l’estensione del regolamento di Polizia Urbana anche a questo comparto ma «dopo un confronto con alcuni commercianti abbiamo ritenuto che un provvedimento generalizzato rischierebbe di penalizzare attività che rappresentano un prezioso presidio per il territorio. Stiamo lavorando a un regolamento specifico, capace di conciliare le esigenze del commercio con quelle della sicurezza, della vivibilità e socialità, mantenendo un confronto diretto con chi vive e lavora nel quartiere».